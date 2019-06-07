Картинки дня: 7 июня 2019 года, пятница

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии по футболу Неймар дал показания по делу об изнасиловании.

Занятие йогой на крыше одного из домов в Сан-Паулу, Бразилия.

Болельщики сборной Англии во время полуфинала Лиги наций УЕФА.

Председатель КНР Си Цзиньпин получил степень почётного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.

Работа специалистов МЧС ДНР по разминированию одного из районов Донецкой области.

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон с супругами приняли участие в торжествах на севере Франции по случаю 75 годовщины высадки союзников.

В Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

В Санкт-Петербурге прошел первый день работы ПМЭФ-2019.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом ЕС Дональдом Туском в Брюсселе.