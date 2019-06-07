Картинки дня: 7 июня 2019 года, пятница

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии по футболу Неймар дал показания по делу об изнасиловании.
Занятие йогой на крыше одного из домов в Сан-Паулу, Бразилия.
Болельщики сборной Англии во время полуфинала Лиги наций УЕФА.
Председатель КНР Си Цзиньпин получил степень почётного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.
Работа специалистов МЧС ДНР по разминированию одного из районов Донецкой области.
Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон с супругами приняли участие в торжествах на севере Франции по случаю 75 годовщины высадки союзников.
В Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.
В Санкт-Петербурге прошел первый день работы ПМЭФ-2019.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом ЕС Дональдом Туском в Брюсселе.