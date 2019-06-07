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В столице открылся летний лагерь "Московская смена" с участием Матвея Шпаро

В столице открылся летний лагерь "Московская смена" с участием Матвея Шпаро

В столице открылся летний лагерь "Московская смена" с участием Матвея Шпаро

В столице открылся летний лагерь "Московская смена" с участием Матвея Шпаро

В столице открылся летний лагерь "Московская смена" с участием Матвея Шпаро

В столице открылся летний лагерь "Московская смена" с участием Матвея Шпаро

В столице открылся летний лагерь "Московская смена" с участием Матвея Шпаро

В столице открылся летний лагерь "Московская смена" с участием Матвея Шпаро

В столице открылся летний лагерь "Московская смена" с участием Матвея Шпаро
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