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Картинки дня: 8 июня 2019 года, суббота

В Алма-Ате в Казахстане прошел фестиваль кочевой культуры

В Китае в городе Ханчжоу состоялись гонки на лодках-драконах

В Севастополе прошла репетиция масштабного авиашоу, в котором примут участие три пилотажные группы Воздушно-космических сил — «Стрижи», «Беркуты» и «Соколы России»

Две большие панды Диндин и Жуи – два новосела зоосада в российской столице. Они приехали из КНР. Планируется, что они проведут в Москве 15 лет

На пляже Малибу в Калифорнии состоялся показ новой коллекции весна/лето Yves Saint Laurent

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар побывал в Рио-де-Жанейро, где дал показания по делу об изнасиловании. Футболиста также обвиняют в киберпреступности, за то, что он выложил фото девушки в сеть

В Белоруссии установилась жаркая и сухая погода

Председатель КНР Си Цзиньпин чуть не упал со сцены во время обмена рукопожатиями со зрителями после завершения пленарного заседания Петербургского международного экономического форума

Военно-морские силы США разместили в своем Twitter два видео, на которых виден момент опасного сближения американского ракетного крейсера USS Chancellorsville и российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов»
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