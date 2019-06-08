В рамках выставки "Комплексная безопасность 2019" на полигоне в Ногинске прошли крупнейшие учения МЧС
В рамках выставки "Комплексная безопасность 2019" на полигоне в Ногинске прошли крупнейшие учения МЧС
В рамках выставки "Комплексная безопасность 2019" на полигоне в Ногинске прошли крупнейшие учения МЧС
В рамках выставки "Комплексная безопасность 2019" на полигоне в Ногинске прошли крупнейшие учения МЧС
В рамках выставки "Комплексная безопасность 2019" на полигоне в Ногинске прошли крупнейшие учения МЧС
В рамках выставки "Комплексная безопасность 2019" на полигоне в Ногинске прошли крупнейшие учения МЧС
В рамках выставки "Комплексная безопасность 2019" на полигоне в Ногинске прошли крупнейшие учения МЧС
В рамках выставки "Комплексная безопасность 2019" на полигоне в Ногинске прошли крупнейшие учения МЧС
В рамках выставки "Комплексная безопасность 2019" на полигоне в Ногинске прошли крупнейшие учения МЧС
В рамках выставки "Комплексная безопасность 2019" на полигоне в Ногинске прошли крупнейшие учения МЧС
В рамках выставки "Комплексная безопасность 2019" на полигоне в Ногинске прошли крупнейшие учения МЧС
В рамках выставки "Комплексная безопасность 2019" на полигоне в Ногинске прошли крупнейшие учения МЧС
В рамках выставки "Комплексная безопасность 2019" на полигоне в Ногинске прошли крупнейшие учения МЧС