Картинки дня: 9 июня 2019 года, воскресенье

Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Венесуэле. Там актриса в качестве посла доброй воли ООН пообщалась с мигрантами

Сборная России по футболу одержала свою самую крупную победу в истории. В отборочном матче Евро-2020 в Саранске подопечные Станислава Черчесова забили девять безответных мячей команде Сан-Марино

Дита фон Тиз приняла участие в благотворительном балу Life Ball, который проводися с целью сбора средств для проектов, оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом

Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики

В Казахстане сегодня выбирают президента

Белые медведи в московском зоопарке спасаются от жары у водоемов

На Неделе моды в Лондоне состоялось шоу ART SCHOOL

Несколько тысяч человек собрались у здания правительства Молдавии, требуя отставки президента Игоря Додона

В Минске отметили «День многонациональной России». Цель праздника — укрепление культурных связей