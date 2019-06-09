Картинки дня: 9 июня 2019 года, воскресенье

Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Венесуэле. Там актриса в качестве посла доброй воли ООН пообщалась с мигрантами
Сборная России по футболу одержала свою самую крупную победу в истории. В отборочном матче Евро-2020 в Саранске подопечные Станислава Черчесова забили девять безответных мячей команде Сан-Марино
Дита фон Тиз приняла участие в благотворительном балу Life Ball, который проводися с целью сбора средств для проектов, оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом
Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики
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Белые медведи в московском зоопарке спасаются от жары у водоемов
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Несколько тысяч человек собрались у здания правительства Молдавии, требуя отставки президента Игоря Додона
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