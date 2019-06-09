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Картинки дня: 9 июня 2019 года, воскресенье

Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Венесуэле. Там актриса в качестве посла доброй воли ООН пообщалась с мигрантами

Сборная России по футболу одержала свою самую крупную победу в истории. В отборочном матче Евро-2020 в Саранске подопечные Станислава Черчесова забили девять безответных мячей команде Сан-Марино

Дита фон Тиз приняла участие в благотворительном балу Life Ball, который проводися с целью сбора средств для проектов, оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом

Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики

В Казахстане сегодня выбирают президента

Белые медведи в московском зоопарке спасаются от жары у водоемов

На Неделе моды в Лондоне состоялось шоу ART SCHOOL

Несколько тысяч человек собрались у здания правительства Молдавии, требуя отставки президента Игоря Додона

В Минске отметили «День многонациональной России». Цель праздника — укрепление культурных связей
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Песков: партнерство России и Китая не направлено против третьих стран
За строительством космодрома Восточный следят спутники
Информация о минировании ряда объектов в центре Москвы не подтвердилась
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МИД России: иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикции
Партия «Слуга народа» представила «топ» избирательного списка на выборах в Раду
В Совете Европы призвали власти Молдавии соблюдать принципы демократии
Министры финансов Японии и США провели переговоры
Порошенко представил первую десятку списка партии на выборах в парламент Украины
Мбаппе установил личный антирекорд в матче с Турцией
В 2019 году на ЕГЭ за нарушения удалили более 500 человек
Неизвестные сообщили о минировании Останкинской башни, мавзолея Ленина и Храма Христа Спасителя
Мексика предоставит гуманитарную помощь направляющимся в США мигрантам
Исполняющий обязанности президента Молдавии подписал указ о роспуске парламента
Китай предупредил иностранные компании о последствиях от соблюдения санкций США
Группа «Машина времени» не будет выступать на Красной площади в День России
Жителям США предложили тысячу долларов за неделю без смартфона
Конституционный суд Молдавии назначил исполняющим обязанности президента Павла Филипа
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с больным ребенком
Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана
Прямая линия с президентом России: впервые пользователи Одноклассников смогут оценить вопросы других
Козак: внешнюю политику Молдавии должны определять силы, отражающие волю ее граждан
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за кражу электричества
Бой Головкин Роллс: Геннадий отправил соперника в нокаут
Канадского музыканта застрелили в центре Оттавы
Погода в Москве на 9 июня 2019 года: жара и небольшой дождь
Президент Мексики заявил Трампу, что готов дружить
Президент Албании отменил муниципальные выборы
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС отступных за Brexit