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Картинки дня: 10 июня 2019 года, понедельник

В рамках празднования дня города в Красноярске прошел чемпионат по ношению жен

В Венеции прошла историческая регата. Традиция проводить подобные спортивные состязания зародилась в городе еще в конце XIII века

После долгой изнуряющей жары в Индию наконец пришел сезон дождей

Россиянка Людмила Самсонова, обыграла китаянку Ма Шючжуе на старте квалификации турнира в Ноттингеме

Сборная Португалии одержала победу над национальной командой Нидерландов в финальном матче Лиги наций по футболу. Турнир был основан УЕФА в 2018 году с целью заменить товарищеские матчи и будет проводиться раз в два года

В Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг. Жителей близлежащих деревень и туристов просят не приближаться к вулкану в радиусе 3 км, а также не выходить на улицу без специальных масок из-за вулканического пепла

В Гонконге более одного миллиона человек вышли на акции протеста. Поводом стал законопроект, который позволит выдавать по запросу китайских органов лиц, подозреваемых в нарушении китайских законов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 70,76 процента голосов

В Калифорнии вновь бушуют лесные пожары, которые привели к эвакуации нескольких тысяч человек
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