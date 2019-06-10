Фотогалереи
Кинофестиваль "Кинотавр". День первый

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"
Новости 24
Медведев поручил упростить строительство школ и сократить расходы
Тимошенко хочет объединиться с партией Зеленского
Саудовская Аравия и Россия могут облегчить визовый режим
«Русал» вернулся к сотрудничеству со своими клиентами после снятия санкций
Очнувшийся Алибасов спросил про кота и снова лишился чувств
Инфляция в России может опуститься ниже 3,5% в начале 2020 года
Врач объяснил опасность прослушивания музыки через наушники
В День России парковки в Москве станут бесплатными
Адмирал оценил реакцию российских моряков на сближение с крейсером США
Газ подорожает с 1 июля на 1,4%
По просьбе Роскомнадзора YouTube заблокировал ролики с оскорблением герба РФ
Неизвестный разгромил редакцию проекта "Сноб"
На фоне учений НАТО российские самолеты А-50 проводят мониторинг черноморского побережья
Совфед хочет ограничить число кошек и собак, которых можно держать в квартирах
Экс-главу Коми Гайзера суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима
Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре
Путин: необходимы жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации между странами
Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных клиентов банков
Ученые: известная болезнь убьет человечество
Захарченко признан виновным по двум статьям
СБУ: на границе Украины и Молдавии усилен пропускной режим для граждан РФ