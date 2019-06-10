Кинофестиваль "Кинотавр". День первый

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"
В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"
В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"
В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"
В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"
В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"
В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"
В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"
В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"
В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"
В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"
В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"
В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр-2019"