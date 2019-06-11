Картинки дня: 11 июня 2019 года, вторник

Тигр спасается от жары в зоопарке пакистанского города Лахор
В Лондоне проходит Неделя мужской моды
Затонувший в Будапеште прогулочный катер подняли из воды
Дженнифер Энистон в Голливуде презентовала новый фильм со свои участием "Загадочное убийство"
Около 45 тысяч местных жителей эвакуированы в восточной китайской провинции Цзянси из-за продолжающихся ливней и вызванных ими наводнений
В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания
Около 30 рабочих — членов общественного рабочего совета ГАЗа провели пикет около здания американского посольства. В руках у людей были транспаранты: «Не дави на ГАЗ»
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Казахстане возобновились протесты против результатов президентских выборов