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Картинки дня: 11 июня 2019 года, вторник

Тигр спасается от жары в зоопарке пакистанского города Лахор

В Лондоне проходит Неделя мужской моды

Затонувший в Будапеште прогулочный катер подняли из воды

Дженнифер Энистон в Голливуде презентовала новый фильм со свои участием "Загадочное убийство"

Около 45 тысяч местных жителей эвакуированы в восточной китайской провинции Цзянси из-за продолжающихся ливней и вызванных ими наводнений

В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания

Около 30 рабочих — членов общественного рабочего совета ГАЗа провели пикет около здания американского посольства. В руках у людей были транспаранты: «Не дави на ГАЗ»

В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек

В Казахстане возобновились протесты против результатов президентских выборов
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