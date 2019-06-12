Картинки дня: 12 июня 2019 года, среда

Футболисты сборной России победили команду Кипра 1:0 в матче отборочного турнира Евро-2020. У нас единственный гол забил форвард "Ростова" Алексей Ионов. После четырех встреч наша команда идет второй в своей группе, следующая игра запланирована на осень

Том Хэнкс представил в Голливуде новый фильм со своим участием "История игрушек 4"

Бурые медведи в московском зоопарке спасаются от жары в воде

Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набирает силу после полудня, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова ознакомили с постановлением о прекращении дела и отпустили из-под домашнего ареста

В Будапеште со дна Дуная поднят катер Hableany, который затонул в конце мая после столкновения с лайнером Viking Sigyn

Германию накрыл небывалый шторм. Такой экстремальной погоды в регионе не видели более 30 лет. Мощные ливни с грозами сопровождались ураганным ветром. Кроме того, выпал град размером с теннисный мяч

Пожар, возникший на танкере в Махачкале после взрыва газовоздушной смеси, полностью ликвидирован. Хлопок на принадлежащем компании "Волжское пароходство" танкере в Махачкалинском морском торговом порту произошел во время перекачки нефтепродуктов

В китайской провинции Цзянси из-за наводнения эвакуировали около 45 000 человек