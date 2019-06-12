Кинофестиваль "Кинотавр". День третий
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Елена Беркова с другом Александром
Кинофестиваль "Кинотавр". День третий
Кинофестиваль "Кинотавр". День третий
Кинофестиваль "Кинотавр". День третий
Кинофестиваль "Кинотавр". День третий
Кинофестиваль "Кинотавр". День третий
Кинофестиваль "Кинотавр". День третий
Кинофестиваль "Кинотавр". День третий
Кинофестиваль "Кинотавр". День третий
Федор Бондарчук и Анна Михалкова
Федор Бондарчук
Анна Михалкова
Янина Мелихова
Анастасия Макеева
Юрий Стоянов
Представитель Зеленского заявил, что украинский будет единственным государственным языком на Украине