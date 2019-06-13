Картинки дня: 13 июня 2019 года, четверг

В Санкт-Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Традиционный для Северной столицы праздник пройдет 23 июня. Бриг «Россия» прошел по акватории Невы под разведенным Троицким мостом на радость горожан и гостей города

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли

Пылевая буря накрыла индийскую столицу

Многотысячная акция протеста прошла в Гонконге против поправок к закону об экстрадиции

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон приняла участие в гала-ужине, прошедшем в поддержку борьбы с употреблением запрещенных веществ

Шествие по случаю Дня России прошло в центре столицы ДНР. По оценке организаторов, в мероприятии участвовало около 10 тысяч человек

Мощные ливни, продолжающиеся вот уже неделю в провинции Гуандун на юге Китая, вызывали наводнения и сход оползней, которые унесли жизни 13 человек

Президенту России Владимиру Путину провели экскурсию по Большому Кремлевскому скверу, где в мае стартовали археологические раскопки

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон дал старт своей избирательной кампании в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединённого Королевства