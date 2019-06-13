Кинофестиваль "Кинотавр". День четвертый
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Кинофестиваль "Кинотавр". День четвертый
Константин Хабенский
Кинофестиваль "Кинотавр". День четвертый
Алена Свиридова
Александр Роднянский, Ксения Собчак и Константин Богомолов
Кинофестиваль "Кинотавр". День четвертый
Нелли Кобзон
Кинофестиваль "Кинотавр". День четвертый
Анна Михалкова
Кинофестиваль "Кинотавр". День четвертый
Кинофестиваль "Кинотавр". День четвертый
Максим Виторган
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Кинофестиваль "Кинотавр". День четвертый
Дмитрий Дюжев с женой