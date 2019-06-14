Картинки дня: 14 июня 2019 года, пятница

В территориальных водах Латвии проходит этап учений НАТО Baltops-2019 с участием испанского авианосца Juan Carlos I

В Якутии найдена голова гигантского волка, жившего 40 тысяч лет назад

По улицам Санкт-Петербурга разъезжает Bentley Continental GT на гусеничном ходу

Саммит Шанхайской организации содружества начал свою работу в Бишкеке. Основные темы саммита: дальнейшее углубление сотрудничества, противодействие терроризму и наркотрафику, ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке

В воды Средиземного моря вошли два корабля Военно-морского флота России, они направляются в сирийский порт Тартус

Чистильщик обуви в афганской столице ждет клиентов

Лидером первого тура голосования за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стал экс-министр иностранных дел Борис Джонсон

В Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и пожары. Предположительно, этому предшествовало нападение. Членов экипажей, в том числе россиян, эвакуировали и доставили в иранский порт Джаск

В Гонконге прошли крупнейшие массовые акции протеста — парламент города планировал рассмотреть проект соглашения об экстрадиции, разрешающий выдачу Пекину, подозреваемых в нарушении китайских законов