Кинофестиваль "Кинотавр". День пятый
Кинофестиваль "Кинотавр". День пятый
Кинофестиваль "Кинотавр". День пятый
Анна Михалкова
Андрей Мерзликин с женой
Кинофестиваль "Кинотавр". День пятый
Максим Виторган
Алексей Гармаш
Кинофестиваль "Кинотавр". День пятый
Светлана Бондарчук
Кинофестиваль "Кинотавр". День пятый
Кинофестиваль "Кинотавр". День пятый
Константин Хабенский
Кинофестиваль "Кинотавр". День пятый
Максим Виторган
Виктор Сухоруков
МАК заявил об отсутствии необходимости дополнительных рекомендаций по повышению безопасности полетов