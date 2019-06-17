Картинки дня: 17 июня 2019 года, воскресенье

Небо Казани расчертили участники уникальных авиагонок Red Bull Air Race.
В Москве прошел митинг "Закон и справедливость для всех".
Моряки мексиканского парусника Cuauhtemoc выстроились на мачтах во время парада на реке Сена, Франция.
Вся Аргентина и несколько районов соседних Уругвая и Парагвая остались без электроэнергии из-за аварии.
Организаторы насчитали почти два миллиона участников очередной акции протеста против изменения законов об экстрадиции в Гонконге.
Сборная Украины одержала победу в финале чемпионата мира по футболу среди молодежных команд.
Во Владивостоке прошла торжественная церемония 76-го выпуска офицеров, мичманов и прапорщиков Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.И. Макарова.
Представительница демпартии США, кандидат в президенты страны Камала Харрис, поддержала забастовку работников сетевых фастфудов в Лас-Вегасе.
Зузана Чапутова, которой через шесть дней исполнится 46 лет, официально стала первой женщиной на посту президента и самым молодым главой государства в истории независимой Словакии.