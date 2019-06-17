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Картинки дня: 17 июня 2019 года, воскресенье

Небо Казани расчертили участники уникальных авиагонок Red Bull Air Race.

В Москве прошел митинг "Закон и справедливость для всех".

Моряки мексиканского парусника Cuauhtemoc выстроились на мачтах во время парада на реке Сена, Франция.

Вся Аргентина и несколько районов соседних Уругвая и Парагвая остались без электроэнергии из-за аварии.

Организаторы насчитали почти два миллиона участников очередной акции протеста против изменения законов об экстрадиции в Гонконге.

Сборная Украины одержала победу в финале чемпионата мира по футболу среди молодежных команд.

Во Владивостоке прошла торжественная церемония 76-го выпуска офицеров, мичманов и прапорщиков Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.И. Макарова.

Представительница демпартии США, кандидат в президенты страны Камала Харрис, поддержала забастовку работников сетевых фастфудов в Лас-Вегасе.

Зузана Чапутова, которой через шесть дней исполнится 46 лет, официально стала первой женщиной на посту президента и самым молодым главой государства в истории независимой Словакии.
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