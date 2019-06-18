Картинки дня: 18 июня 2019 года, вторник

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон провели встречу в Париже.

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами правительства РФ.

Жители дома на окраине Донецка разбирают завалы после обстрела.

Туристка "отбивается" от актеров в костюмах зомби в городе Хэрэлсон, штат Джорджия, США. Фанаты "Ходячих мертвецов" приезжают сюда со всего света, ведь именно здесь проходят съемки культового сериала.

В Англии проходят матчи кубка мира по крикету. На фото - болельщик "тигров", так называют игроков сборной Бангладеш.

Участница уличных протестов в Гонконге спит в минуты временного затишья.

Участник соревнований по скейтбордингу в одном из парков Лос-Анджелеса переживает из-за падения во время своей попытки.

Момент матча группового турнира чемпионата мира по футболу среди женщин между командами Китая и Испании.

Королева Великобритании Елизавета II приняла участие в ежегоднной церемонии Благороднейшего ордена Подвязки, во время которой в Виндзоре проходит шествие рыцарей этой награды.