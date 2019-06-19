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Картинки дня: 19 июня 2019 года, среда

Президент США Дональд Трамп официально дал старт своей предвыборной кампании 2020 года.

В Берлине состоялась встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

Китайские спасатели работают в районах провинции Сычуань, пострадавших от землетрясения.

Футболисты сборной Боливии празднуют забитый мяч на турнире Копа Америка.

По улицам Ногинска прогулялся приблудный белый мишка.

Художник работает над портретом французского актера Луи де Фюнеса на фестивале скульптур из песка в Бельгии.

Скачки в британском Аскоте традиционно считаются стильным мероприятием, на котором особое внимание уделяется головным уборам зрителей.

В Торонто прошел уличный парад по случаю победы местного клуба "Рэпторз" в финале плей-офф НБА.

Уборка урожая зерновых на поле в Ставропольском крае.
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