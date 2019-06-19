В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок