Фотогалереи
В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок

В рамках "Года театра" на станциях московского метро показали сцены знаменитых театральных постановок
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