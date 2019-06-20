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Картинки дня: 20 июня 2019 года, четверг

На проходящем в Бразилии Кубке Америки по футболу на поле кипят страсти, не обходится без травм и кровопролития.

Мигрантка из Венесуэлы ожидает разрешения на въезд на границе с Перу.

Президент России провел в Кремле совещание по подготовке программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Президент Украины Владимир Зеленский показал журналистам свой рабочий кабинет.

Международная следственная группа, занимающаяся расследованием крушения малайзийского Боинга над Донбассом в июле 2014 года, объявила имена виновников трагедии - среди четверых обвиняемых трое россиян и один гражданин Украины.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус провел брифинг, посвященный текущей деятельности РУСАДА и итогам заседания совета Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Добивающиеся повышения оплаты труда пожарные жмут руки полицейским во время пикета в Брюсселе, Бельгия.

Сторонницы Реджепа Эрдогана во время митинга в его поддержку в Стамбуле.

Сотни восьмиклассников собрались на акцию протеста у здания министерства образования в Белграде из-за решения перенести экзамен по математике после утечки в сеть ответов.
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