Картинки дня: 21 июня 2019 года, пятница

Команда индийского авианосца занимается йогой прямо на палубе корабля.
Ким Чен Ын тепло встретил лидера Китая Си Цзиньпина в аэропорту Пхеньяна.
Антироссийские протесты в Тбилиси переросли в штурм здания парламента. Бунт был вызван выступлением российского депутата в кресле спикера местного парламента в рамках "Межпарламентской ассамблеи православия".
Президент России Владимир Путин провел "Прямую линию", где больше 4 часов отвечал на вопросы россиян.
Мосгорсуд утвердил продление ареста американцу Полу Уилану, арестованному по обвинению в шпионаже, до 29 августа.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Брюссель для очередного раунда переговоров по брекситу.
Футболистки сборной Камеруна празднуют забитый гол на женском чемпионате мира по футболу.
Девочка из семьи афганских беженцев ждет своей очереди у колонки с водой в пакистанском городе Лахоре.
Жокей Фрэнки Деторри празднует победу на престижных королевских скачках в британском Аскоте.