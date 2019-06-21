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Картинки дня: 21 июня 2019 года, пятница

Команда индийского авианосца занимается йогой прямо на палубе корабля.

Ким Чен Ын тепло встретил лидера Китая Си Цзиньпина в аэропорту Пхеньяна.

Антироссийские протесты в Тбилиси переросли в штурм здания парламента. Бунт был вызван выступлением российского депутата в кресле спикера местного парламента в рамках "Межпарламентской ассамблеи православия".

Президент России Владимир Путин провел "Прямую линию", где больше 4 часов отвечал на вопросы россиян.

Мосгорсуд утвердил продление ареста американцу Полу Уилану, арестованному по обвинению в шпионаже, до 29 августа.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Брюссель для очередного раунда переговоров по брекситу.

Футболистки сборной Камеруна празднуют забитый гол на женском чемпионате мира по футболу.

Девочка из семьи афганских беженцев ждет своей очереди у колонки с водой в пакистанском городе Лахоре.

Жокей Фрэнки Деторри празднует победу на престижных королевских скачках в британском Аскоте.
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