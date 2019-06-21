Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве

Более 200 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны получили аттестаты и дипломы на Соборной площади Кремля в Москве