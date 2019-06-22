Картинки дня: 22 июня 2019 года, суббота

В итоге массовых беспорядков в Тбилиси получили ранения и травмы 240 участников волнений и 80 сотрудников полиции. Один человек погиб

Около 10 000 шаманов, ведьм, неоязычников и туристов собрались в английском Стоунхендже. Традиция встречать рассвет в день летнего солнцестояния в Стоунхендже существует с XIX века

Торжественная церемония открытия вторых Европейских игр состоялась на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в белорусской столице

Королева Великобритании Елизавета II посетила знаменитые скачки в Аскоте

Нью-Йорк присоединился к празднованию всемирного дня йоги

Белая медведица, впервые за 40 лет обнаруженная в черте Норильска, была эвакуирована в Красноярск. Истощенное животное будет проходить лечение и реабилитацию в парке флоры и фауны "Роев ручей"

Массовые акции протеста из-за законопроекта об экстрадиции возобновились в Гонконге

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в КНДР. Китайский глава посетил Северную Корею впервые за последние 14 лет

Огромный мертвый кит был выброшен на побережье Тайланда