Картинки дня: 22 июня 2019 года, суббота

В итоге массовых беспорядков в Тбилиси получили ранения и травмы 240 участников волнений и 80 сотрудников полиции. Один человек погиб
Около 10 000 шаманов, ведьм, неоязычников и туристов собрались в английском Стоунхендже. Традиция встречать рассвет в день летнего солнцестояния в Стоунхендже существует с XIX века
Торжественная церемония открытия вторых Европейских игр состоялась на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в белорусской столице
Королева Великобритании Елизавета II посетила знаменитые скачки в Аскоте
Нью-Йорк присоединился к празднованию всемирного дня йоги
Белая медведица, впервые за 40 лет обнаруженная в черте Норильска, была эвакуирована в Красноярск. Истощенное животное будет проходить лечение и реабилитацию в парке флоры и фауны "Роев ручей"
Массовые акции протеста из-за законопроекта об экстрадиции возобновились в Гонконге
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в КНДР. Китайский глава посетил Северную Корею впервые за последние 14 лет
Огромный мертвый кит был выброшен на побережье Тайланда