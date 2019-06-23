Картинки дня: 23 июня 2014 года, воскресенье

По самой старой ветке метро Лондона прошел исторический поезд, ведомый старинным паровозом Metropolitan №1

В Париже состоялся фестиваль бородачей

В кафедральном соборе Святой Троицы в Нью-Йорке состоялась интронизация нового архиепископа Америки. Им стал митрополит Прусский Элпидофор

Президент Китая Си Цзиньпин посетил Северную Корею с двухдневным государственным визитом, который стал первым визитом китайского лидера к корейскому соседу за последние 14 лет

В центре Киева состоялся Гей-парад

В столице состоялся международный фестиваль «Усадьба Jazz»

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что 121 человек из более чем 300 задержанных после акции протеста возле парламента в Тбилиси приговорён к административному аресту

На Таймс-Сквер в Нью-Йорке прошла акция против изменения климата

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля