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Картинки дня: 23 июня 2014 года, воскресенье

По самой старой ветке метро Лондона прошел исторический поезд, ведомый старинным паровозом Metropolitan №1

В Париже состоялся фестиваль бородачей

В кафедральном соборе Святой Троицы в Нью-Йорке состоялась интронизация нового архиепископа Америки. Им стал митрополит Прусский Элпидофор

Президент Китая Си Цзиньпин посетил Северную Корею с двухдневным государственным визитом, который стал первым визитом китайского лидера к корейскому соседу за последние 14 лет

В центре Киева состоялся Гей-парад

В столице состоялся международный фестиваль «Усадьба Jazz»

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что 121 человек из более чем 300 задержанных после акции протеста возле парламента в Тбилиси приговорён к административному аресту

На Таймс-Сквер в Нью-Йорке прошла акция против изменения климата

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля
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Болтон заявил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным на саммите G20
Путин: возможности Трампа в развитии отношений с Россией ограничены политической системой США
Захарова отреагировала на заявление президента Грузии о российских туристах
Неймар посетил матч сборной Бразилии с Перу
В Грузии пользователи Интернета запустили кампанию в поддержку туризма
Рогозин: на космодроме "Восточный" разрабатывают котлован под стартовый комплекс для ракеты "Ангара"
В Киеве в ходе "Марша равенства" несколько человек напали на его участников
Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить российских граждан
Стало известно об одобрении Трампом проведения кибератаки в отношении Ирана
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для вертолета Ми-28НМ
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане
Журнал National Interest сообщил о риске ядерной войны
В Эфиопии в результате неудавшейся попытки переворота погибли глава штата Амхара и его помощник
Абэ: Военное присутствие США в Японии не увеличится при переносе базы Футэмма
В Роспотребнадзоре рассказали о том, как правильно выбрать алкоголь
Стали известны имена кандидатов на пост президента Аргентины