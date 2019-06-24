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Картинки дня: 24 июня 2019 года, понедельник

В Санкт-Петербурге прошел главный выпускной страны - праздник «Алые паруса». Кульминацией этого дня считается появление на Неве парусника, который выглядит, как галиот из знаменитой повести Александра Грина. В этом году его роль сыграл новый бриг «Россия

Известный канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке

37-летний швейцарец Роджер Федерер в финале турнира в Галле обыграл Давида Гоффена со счетом 7:6, 6:1. Таким образом, Федерер выиграл 102-й титул в карьере и 10-й – на этом турнире

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Франции

Несколько человек напали на участников гей-парада в Киеве. Противники ЛГБТ-сообществ прорвались через полицейское оцепление во время «Марша равенства»

Не менее 30 человек стали жертвами пожара на спичечной фабрике на севере острова Суматра в Индонезии

В Турции состоялись выборы мэра Стамбула

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