Картинки дня: 25 июня 2019 года, вторник

Жара в Бельгии может побить рекордные показатели. Сейчас температура в столице держится на отметке 35 градусов

Экипаж МКС вернулся на Землю после длительной экспедиции. Капсула космического корабля «Союз МС-11», в которой находились Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн, приземлилась в степи недалеко от казахстанского города Жезказган

Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде

Российский дзюдоист Арман Адамян занял первое место на Европейский играх в белорусском Минске. В финальном поединке Адамян, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, одолел грузинского спортсмена Варлама Липартелиани

Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу. Российские военные прибыли в Венесуэлу для планового техобслуживания поставленной ранее техники

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в Гавану

Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает свою работу на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка

Главы оборонных и дипломатических ведомств России и Египта Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Самех Шукри и Мухаммед Заки провели переговоры в Москве

В небе над немецкой провинцией Передняя Померания столкнулись два истребителя Eurofighter