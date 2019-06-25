Фотогалереи
Картинки дня: 25 июня 2019 года, вторник

Жара в Бельгии может побить рекордные показатели. Сейчас температура в столице держится на отметке 35 градусов

Экипаж МКС вернулся на Землю после длительной экспедиции. Капсула космического корабля «Союз МС-11», в которой находились Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн, приземлилась в степи недалеко от казахстанского города Жезказган

Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде

Российский дзюдоист Арман Адамян занял первое место на Европейский играх в белорусском Минске. В финальном поединке Адамян, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, одолел грузинского спортсмена Варлама Липартелиани

Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу. Российские военные прибыли в Венесуэлу для планового техобслуживания поставленной ранее техники

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в Гавану

Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает свою работу на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка

Главы оборонных и дипломатических ведомств России и Египта Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Самех Шукри и Мухаммед Заки провели переговоры в Москве

В небе над немецкой провинцией Передняя Померания столкнулись два истребителя Eurofighter
Новости 24
Песков назвал возвращение России в ПАСЕ победой здравого смысла
Артисты МХАТ просят вернуть им Доронину
Миллиардеры США призвали ввести налог на богатство
Топливный союз исключает подорожание бензина после окончания «заморозки»
НАТО предложила России провести заседание по ДРСМД
Автомобиль протаранил ворота американского посольства в Сеуле
Песков заявил, что на данный момент ведется подготовка ко встречи Путина и Трампа на G20
Завершились переговоры России, США и Израиля по Сирии
Умерла Алла Покровская - народная артистка РСФСР и супруга актера Олега Ефремова
Ученые узнали, как комары находят свою «жертву»
Минпромторг прокомментировал информацию о расходах на командировки Мантурова
В Роскосмосе опровергли информацию о внештатной ситуации при посадке «Союз МС-11»
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши по делу о шпионаже
Лавров заявил, что Америка пытается помешать нормализации отношений России и Грузии
Судьба буквально восприняла мое «немного адреналина на выходных»: Владимир Кличко едва не погиб на горящей яхте в Средиземном море
В МИД РФ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Назван простой способ повысить успеваемость ребенка
Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ
Попытка управляемой посадки американской ракеты Falcon Heavy завершилась неудачей
Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ
На ВДНХ открывается Московский молодежный предпринимательский форум
МИД России исходит из того, что встреча Путина и Трампа в Осаке состоится
Россия, США и Израиль обсудили положение дел в Сирии
В Госдуму внесли законопроект о признании просроченных платежей по ЖКХ безнадежными к взысканию
Бурджанадзе рассказала об организаторах протестов в Тбилиси
Cиноптики рассказали, когда в России наступят самые жаркие дни лета
Во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками
СМИ: Трамп задумался о разрыве договора с Японией о гарантиях безопасности
Число погибших в результате инцидента в Казахстане увеличилось до двух человек