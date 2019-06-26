Картинки дня: 26 июня 2019 года, среда

Работники берлинского зоопарка помогают слонам легче пережить жару
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила мастер-класс для детей, который устроило Королевское фотосообщество Великобритании
На десятую годовщину смерти Майкла Джексона поклонники собрались на кладбище почтить память певца
В Париж пришла аномальная жара. Столбики термометров показыват температуры свише 30 градусов
В подмосковном парке «Патриот» стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2019»
На территории парка-усадьбы "Царицыно" открылась выставка "Россия в миниатюре". В экспозиции представлены 80 самых известных российских достопримечательностей, выполненных в масштабе 1:50
Фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон продолжает предвыборную кампанию
В Палестине прошли акции протеста против экономической конференции по "сделке века" в Бахрейне, призванной обеспечить окончательный мир между Палестиной и Израилем. В Палестине неоднократно заявляли, что не примут данное соглашение
На Ближний Восток прибыл еще один американский военный корабль на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном