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Картинки дня: 26 июня 2019 года, среда

Работники берлинского зоопарка помогают слонам легче пережить жару

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила мастер-класс для детей, который устроило Королевское фотосообщество Великобритании

На десятую годовщину смерти Майкла Джексона поклонники собрались на кладбище почтить память певца

В Париж пришла аномальная жара. Столбики термометров показыват температуры свише 30 градусов

В подмосковном парке «Патриот» стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2019»

На территории парка-усадьбы "Царицыно" открылась выставка "Россия в миниатюре". В экспозиции представлены 80 самых известных российских достопримечательностей, выполненных в масштабе 1:50

Фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон продолжает предвыборную кампанию

В Палестине прошли акции протеста против экономической конференции по "сделке века" в Бахрейне, призванной обеспечить окончательный мир между Палестиной и Израилем. В Палестине неоднократно заявляли, что не примут данное соглашение

На Ближний Восток прибыл еще один американский военный корабль на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном
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