Картинки дня: 27 июня 2019 года, четверг

Ким Кардашьян запустила новый бренд нижнего белья, назвав его Kimono. Это вызвало возмущение японцев, которые посчитали, что американская дива дискредитировала их культурные ценности
Мощное извержение вулкана Райкоке привело к гибели флоры и фауны на одноименном острове центральных Курил
В Голливуде состоялась премьера фильма "Spiderman: Far From Home"
Сильный пожар, бушующий в провинции Таррагона на северо-востоке Испании, уничтожил от 4 тысяч до 5 тысяч гектаров леса
В Англии начал свою работу ежегодный крупнейший фестиваль музыки и исполнительских искусств в мире "Glastonbury"
Жара во Франции бьет рекорды: во многих регионах страны ожидается температура от 35-40 градусов по Цельсию
Космонавты и астронавты начали сдавать экзамены перед новой экспедицией 60/61 МКС. Среди членов основного экипажа – россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган
В аэропорту Нижнеангарска в Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. В результате катастрофы погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин провели в Кремле заседание Госсовета по вопросу развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения