Фотогалереи
Картинки дня: 27 июня 2019 года, четверг

Ким Кардашьян запустила новый бренд нижнего белья, назвав его Kimono. Это вызвало возмущение японцев, которые посчитали, что американская дива дискредитировала их культурные ценности

Мощное извержение вулкана Райкоке привело к гибели флоры и фауны на одноименном острове центральных Курил

В Голливуде состоялась премьера фильма "Spiderman: Far From Home"

Сильный пожар, бушующий в провинции Таррагона на северо-востоке Испании, уничтожил от 4 тысяч до 5 тысяч гектаров леса

В Англии начал свою работу ежегодный крупнейший фестиваль музыки и исполнительских искусств в мире "Glastonbury"

Жара во Франции бьет рекорды: во многих регионах страны ожидается температура от 35-40 градусов по Цельсию

Космонавты и астронавты начали сдавать экзамены перед новой экспедицией 60/61 МКС. Среди членов основного экипажа – россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган

В аэропорту Нижнеангарска в Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. В результате катастрофы погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин провели в Кремле заседание Госсовета по вопросу развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения
Новости 24
У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока -2"
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20 без своей супруги
В Тунисе прогремели два взрыва: погиб полицейский, есть раненые
Россия до ноября 2019 года погасит долг перед Советом Европы
Политолог предположил, что рейтинг Меркель не упадет из-за заболевания
Захарова: Киеву нужны задержанные в Керченском проливе моряки только для шантажа России
Большинство кибератак на Россию идет с территории США
В Москве появился "памятник" потерпевшему катастрофу в Шереметьево самолету рейса Москва - Мурманск
Абэ пообещал постараться продвинуть переговоры по мирному договору на встрече с Путиным
Главы ДНР и ЛНР договорились в Минске отпустить четырех пленных
Нацбанк Грузии посчитал ущерб от сокращения российских туристов
Медведев пообещал полностью решить проблему с доступностью яслей и детсадов
Путин: скоро на вооружение российской армии поступят новые ракетные комплексы и системы ПВО
На американскую студентку напали акулы на Багамах
Путин пообещал продолжить улучшать систему соцгарантий для военных и полицейских
Во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным было зафиксировано пять хакерских атак
В офисе Зеленского предложили перенести столицу Украины
Доктор Мясников рассказал от чего снова трясло Меркель
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Госсовета по безопасности дорожного движения
10 полков ракетных войск перевооружат на комплексы «Ярс» до конца года
Самолет авиакомпании Air India вынуждено сел в аэропорту Лондона из-за сообщения о бомбе
Песков: закон об оскорблении государственных символов не должен распространяться на критику чиновников
Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго
Самолет Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 километров от аэропорта Нижнеангарска
В Индии за сутки 30 человек погибли из-за ливней с грозами
Пранкер Вован баллотируется в Московскую гордуму
Меркель вновь стало плохо во время протокольного мероприятия