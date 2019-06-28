Картинки дня: 28 июня 2019 года, пятница

В итальянской Генуе взорвали мост, который частично обрушился после сильных дождей в августе 2018 года. Тогда под завалами погибли 43 человека, ещё десятки пострадали. На этом месте установят новый мост

В Осаке на саммите G20 состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это третьи полноценные переговоры лидеров двух стран

Поезд старинной дарджилингской железной дороги в Индии проходит мимо рынка

В Англии проходит ежегодный крупнейший фестиваль музыки и исполнительских искусств в мире "Glastonbury"

В римском зоопарке животным помогают перенести жару при помощи кубиков льда с фруктами

Межведомственная комиссия на заседании в российском Центре подготовки космонавтов рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на Международную космическую станцию

Сильный пожар, бушующий в провинции Таррагона на северо-востоке Испании, уничтожил от 4 тысяч до 5 тысяч гектаров леса

В Гонконге новые протесты. Сотни активистов вышли к министерству юстиции, выступая против чрезмерного, по их мнению, использованию силы полицией

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова