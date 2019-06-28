Фотогалереи
Картинки дня: 28 июня 2019 года, пятница

В итальянской Генуе взорвали мост, который частично обрушился после сильных дождей в августе 2018 года. Тогда под завалами погибли 43 человека, ещё десятки пострадали. На этом месте установят новый мост

В Осаке на саммите G20 состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это третьи полноценные переговоры лидеров двух стран

Поезд старинной дарджилингской железной дороги в Индии проходит мимо рынка

В Англии проходит ежегодный крупнейший фестиваль музыки и исполнительских искусств в мире "Glastonbury"

В римском зоопарке животным помогают перенести жару при помощи кубиков льда с фруктами

Межведомственная комиссия на заседании в российском Центре подготовки космонавтов рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на Международную космическую станцию

Сильный пожар, бушующий в провинции Таррагона на северо-востоке Испании, уничтожил от 4 тысяч до 5 тысяч гектаров леса

В Гонконге новые протесты. Сотни активистов вышли к министерству юстиции, выступая против чрезмерного, по их мнению, использованию силы полицией

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова
Новости 24
Легендарный футболист Никита Симонян попал в реанимацию
Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Сирии
Крупнейшая в Европе фабрика по производству сухих детских смесей открылась в Вологде
Проезда нет: Абхазия закрыла границу с Грузией
Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика
«Позитивный сигнал»: в Совфеде оценили встречу глав РФ и США
Сенат США запретил передачу F-35 Турции в случае покупки российских С-400
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию отбывать наказание
Ушаков: Трамп позитивно отнесся к приглашению приехать на 75-летие Победы
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Ритейлеры отказываться от гипермаркетов в пользу магазинов у дома
Началась встреча Владимира Путина с Терезой Мэй
Главный дизайнер Apple покидает компанию в этом году
Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу
В самолетах настроят интернет-связь с землей для передачи сведений о полете
Трамп на саммите G20 в шутку попросил Путина «не вмешиваться в выборы»
Директор департамента развития бизнеса «Рольфа» задержан в Москве
Из-за похищенных кабелей в Москве задержано около 30 поездов
Трамп на встрече с Путиным: в модель контроля над вооружениями нужно включить Китай
Производителей смартфонов хотят обязать предустанавливать российские приложения
Встреча Путина и Трампа на полях G20 в Осаке завершилась
Орешкин: у участников G20 отсутствует единая позиция о развитии институтов ВТО
Путин: Россия примет саммит БРИКС летом 2020 года
МЧС: Сильный дождь и ветер надвигается на Москву
Туск прокомментировал слова Путина о либеральной идее
Переговоры Путина и Трампа начались на полях G20 в Осаке
Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Москвы
Россия и Китай договорились о ведении дел в национальных валютах
Трамп и Меркель в Осаке обсудили Украину, Иран и Ливию