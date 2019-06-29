Фотогалереи
Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС РФ на Красной площади.

Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС РФ на Красной площади.

Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС РФ на Красной площади.

Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС РФ на Красной площади.

Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС РФ на Красной площади.

Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС РФ на Красной площади.

Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС РФ на Красной площади.

Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС РФ на Красной площади.

Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС РФ на Красной площади.

Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС РФ на Красной площади.

Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС РФ на Красной площади.

Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС РФ на Красной площади.

Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС РФ на Красной площади.
Новости 24
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