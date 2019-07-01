Картинки дня: 1 июля 2019 года, понедельник

Журналист уснул в ожидании окончания встречи лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Годовщина передачи Гонконга под власть КНР обернулась в бунтующем регионе новыми столкновениями с полицией.

Дональд Трамп стал первым президентом США, ступившим на землю Северной Кореи. Историческое событие произошло на территории демилитаризованной зоны в присутствии Ким Чен Ына.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Минске.

Последствия сильного наводнения в городе Тулун, Иркутская область.

Певица Майли Сайрус во время выступления на музыкальном фестивале Гластонбери в Британии.

В Минске прошла церемония закрытия Европейских игр.

Полицейские Стамбула слезоточивым газом разогнали шествие сторонников однополой любви, не санкционированное властями.

Жители одного из районов Донецка собираются в укрытии во время очередного обстрела.