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Картинки дня: 2 июля 2019 года, вторник

Бейсбольный мир шокирован смертью питчера клуба "Лос Анджелес Эйнджелс" Тайлера Скаггса, который был найден мертвым в отеле в Техасе во время выездной серии его команды.

Протестующие в Гонконге покинули здание Национального заксобрания, оставив сотни записок со своими лозунгами.

Полицейские у остатков стены, рухнувшей из-за ливней и оползней на трущобы в индийском Мумбаи.

Жители одного из районов Дели наполняют свои емкости для воды у цистерны.

Последствия наводнения в городе Тулун Иркутской области.

Празднования по случаю "Дня Канады" на Парламентском холме в Оттаве.

Во время показа коллекции креативного директора модного дома Dior Марии Грации Кьюри в Париже.

На кортах Уимблдона стартовал Открытый чемпионат Англии по теннису.

Игроки сборной Испании стали триумфаторами молодежного чемпионата Европы по футболу.
Новости 24
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