Картинки дня: 3 июля 2019 года, среда

В полуфинале Кубка Америки по футболу сборная Аргентины уступила хозяевам турнира бразильцам со счетом 0:2.
Во время церемонии зажжения огня Панамериканских спортивных игр в Лиме, Перу.
Президент Путин провел экстренную встречу с главой Минобороны России Сергеем Шойгу из-за трагедии на Северном флоте, где в результате пожара на подводной лодке погибли 14 моряков.
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в первом круге Уимблдонского турнира.
Сотрудники МЧС проплывают по улицам города Тулун, Иркутская область.
Агенство НАСА сообщило об успешном проведении испытания системы аварийного спасения космического корабля Orion.
В Оттаве прошли переговоры премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Украины Владимира Зеленского.
Последствия теракта в Кабуле, когда в дипломатическом квартале столицы Афганистана прогремел мощный взрыв.
Члены британской делегации в Европарламенте, поддерживающие брексит, отвернулись во время исполнения гимна Евросоюза перед началом заседания в Страсбурге.