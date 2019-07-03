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Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов

Возле столичного ГУМа расцвел Фестиваль цветов
Новости 24
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