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Картинки дня: 4 июля 2019 года, четверг

Сборная команда Перу стала вторым финалистом Кубка Америки, обыграв со счетом 3:0 чилийцев.

Уличный индуистский праздник в городе Ахмедабад, Индия.

Последствия разрушительного наводнения в городе Тулун, Иркутская область.

Цветы в память о погибших 1 июля подводниках у мемориала в Мурманске.

Россиянин Карен Хачанов одолел испанца Фелисиано Лопеса и вышел в третий круг Уимблдона.

Восьмилетний тигр-альбинос Хан в помещениях зоопарка "Роев ручей" под Красноярском.

Борис Джонсон, лидирующий кандидат на пост лидера Консервативной партии Великобритании, посетил полицейскую часть в Рэдинге.

Образ невесты на показе в Париже, где свою коллекцию представил Жан-Поль Готье.

Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен стала главным кандидатом на пост руководителя Еврокомиссии.
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