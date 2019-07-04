Картинки дня: 4 июля 2019 года, четверг

Сборная команда Перу стала вторым финалистом Кубка Америки, обыграв со счетом 3:0 чилийцев.
Уличный индуистский праздник в городе Ахмедабад, Индия.
Последствия разрушительного наводнения в городе Тулун, Иркутская область.
Цветы в память о погибших 1 июля подводниках у мемориала в Мурманске.
Россиянин Карен Хачанов одолел испанца Фелисиано Лопеса и вышел в третий круг Уимблдона.
Восьмилетний тигр-альбинос Хан в помещениях зоопарка "Роев ручей" под Красноярском.
Борис Джонсон, лидирующий кандидат на пост лидера Консервативной партии Великобритании, посетил полицейскую часть в Рэдинге.
Образ невесты на показе в Париже, где свою коллекцию представил Жан-Поль Готье.
Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен стала главным кандидатом на пост руководителя Еврокомиссии.