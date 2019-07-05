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Картинки дня: 5 июля 2019 года, пятница

Американцы отметили салютами и шествиями главный национальный праздник - День независимости.

Итальянские журналисты изучают российский президентский лимузин Aurus, который впервые показали в Европе.

В честь дня независимости в США прошел традиционный конкурс по поеданию хот-догов на время.

В ходе визита в Италию Владимир Путин провел встречу с премьер-министром страны Джузеппе Конте.

Грузовик c зерном отправляется к месту хранения злаков во время уборки урожая на Ставрополье.

В Ватикане состоялась часовая беседа папы римского Франциска I и президента Владимира Путина.

Шесть человек стали жертвами разрушительного торнадо, пронесшегося по провинции Ляонин на севере Китая.

Рыбалка на шесте в заливе Коггала, юг Шри-Ланки.

Жительница индийского города Ченнаи шагает за питьевой водой на муниципальную колонку.
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