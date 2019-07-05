Картинки дня: 5 июля 2019 года, пятница

Американцы отметили салютами и шествиями главный национальный праздник - День независимости.
Итальянские журналисты изучают российский президентский лимузин Aurus, который впервые показали в Европе.
В честь дня независимости в США прошел традиционный конкурс по поеданию хот-догов на время.
В ходе визита в Италию Владимир Путин провел встречу с премьер-министром страны Джузеппе Конте.
Грузовик c зерном отправляется к месту хранения злаков во время уборки урожая на Ставрополье.
В Ватикане состоялась часовая беседа папы римского Франциска I и президента Владимира Путина.
Шесть человек стали жертвами разрушительного торнадо, пронесшегося по провинции Ляонин на севере Китая.
Рыбалка на шесте в заливе Коггала, юг Шри-Ланки.
Жительница индийского города Ченнаи шагает за питьевой водой на муниципальную колонку.