Картинки дня: 5 июля 2019 года, суббота

Чемпионат мира по футболу среди женщин. Матч за третье место - Англия против Швеции. Англичанка Эллен Уайт празднует забитый гол, который позже был аннулирован из-за касания рукой.
В Финляндии прошел Чемпионат по переноске жен.
В Испанском городе Памплона проходит знаменитый фестиваль Сан-Фермин. Участник фестиваля пьет вино из ботинка.
Брюссельского Писающего мальчика нарядили в желтую майку в честь старта 1-го этапа велогонки Тур де Франс.
Гонщик команды Astana Pro Якоб Фуглсанг из Дании продолжает учестиев гонке Тур де Франс после аварии.
Участница парада в честь 150-летия фестиваля Песни в Таллине.
В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище похоронили российских моряков, погибших в пожаре на секретной атомной исследовательской подводной лодке в районе Баренцева моря.
Посетители 11-го Тегеранского художественного аукциона и выставки в Тегеране.
Лесные пожары около деревни Гавалас в Эвии, Греция, 6 июля 2019.