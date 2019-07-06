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Картинки дня: 5 июля 2019 года, суббота

Чемпионат мира по футболу среди женщин. Матч за третье место - Англия против Швеции. Англичанка Эллен Уайт празднует забитый гол, который позже был аннулирован из-за касания рукой.

В Финляндии прошел Чемпионат по переноске жен.

В Испанском городе Памплона проходит знаменитый фестиваль Сан-Фермин. Участник фестиваля пьет вино из ботинка.

Брюссельского Писающего мальчика нарядили в желтую майку в честь старта 1-го этапа велогонки Тур де Франс.

Гонщик команды Astana Pro Якоб Фуглсанг из Дании продолжает учестиев гонке Тур де Франс после аварии.

Участница парада в честь 150-летия фестиваля Песни в Таллине.

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище похоронили российских моряков, погибших в пожаре на секретной атомной исследовательской подводной лодке в районе Баренцева моря.

Посетители 11-го Тегеранского художественного аукциона и выставки в Тегеране.

Лесные пожары около деревни Гавалас в Эвии, Греция, 6 июля 2019.
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