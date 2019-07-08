Картинки дня: 8 июля 2019 года, понедельник

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.

Футболистки сборной США стали чемпионами мира по футболу, обыграв в финале Нидерланды.

Полет через костер во время праздника Ивана Купалы под Красноярском.

Жителей района Франкфурта временно эвакуировали на время разминирования 500-килограммовой бомбы времен Второй мировой.

В центре Мехико появилась гигантская статуя художницы Фриды Кало в 112-ую годовщину с её дня рождения.

Офис греческой оппозиционной консервативной партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса после поступления первых эксит-полов с парламентских выборов.

Девятидневный фестиваль в испанской Памплоне ознаменовался знаменитым забегом по улицам города с быками.

В Финляндии (на родине этого спорта) прошли забеги чемпионата мира по ношению жён.

Последствия разрушительного наводнения в городе Тулун, Иркутская область.