Картинки дня: 8 июля 2019 года, понедельник

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.
Футболистки сборной США стали чемпионами мира по футболу, обыграв в финале Нидерланды.
Полет через костер во время праздника Ивана Купалы под Красноярском.
Жителей района Франкфурта временно эвакуировали на время разминирования 500-килограммовой бомбы времен Второй мировой.
В центре Мехико появилась гигантская статуя художницы Фриды Кало в 112-ую годовщину с её дня рождения.
Офис греческой оппозиционной консервативной партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса после поступления первых эксит-полов с парламентских выборов.
Девятидневный фестиваль в испанской Памплоне ознаменовался знаменитым забегом по улицам города с быками.
В Финляндии (на родине этого спорта) прошли забеги чемпионата мира по ношению жён.
Последствия разрушительного наводнения в городе Тулун, Иркутская область.