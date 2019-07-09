Картинки дня: 9 июля 2019 года, вторник

Американские пограничники задержали грузовик с нелегалами, отыскать которых удалось лишь благодаря специальному снимку.

Участники велогонки Тур-Де-Франс преодолели третий этап по просторам Шампани.

Отдыхающие принимают ванны из лечебной грязи на просторах озера Чокрак в Крыму.

В Пхеньяне прошли мероприятия по случаю 25-летия со дня кончины Ким Ир Сена.

На трибунах турнира "Кубок Африки" во время игры сборных Ганы и Туниса.

У бетонной колонки с водой в Калькутте, Индия.

На улицы столицы Албании вышли тысячи сторонников оппозиции. Собравшиеся обвиняют правительство премьер-министра Эдди Раму в коррупции и в связях с организованной преступностью.

Экстравагантные посетители трибун Уимблдонского теннисного турнира.

Девочка радуется найденной игрушке на фабрике по переработке пластика в Дакке, Бангладеш.