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Картинки дня: 10 июля 2019 года, среда

В Смоленске обнаружено захоронение предположительно наполеоновского генерала Гюдена, который получил смертельное ранение в бою у деревни Лубино во времена Отечественной войны 1812 года.

Президент России Владимир Путин высказался об оскорбившем его журналисте грузинского телеканала «Рустави 2» Георгии Габунии и не поддержал идею введения новых санкций против Грузии.

Нью-йоркские энтузиасты велотранспорта провели акцию, призванную привлечь внимание властей к высокой смертности велосипедистов на улицах города.

В Испанской Памплоне продолжается яркий фестиваль Сен Фермин.

Десятки неотправленных заказчикам самолетов Boeing 737 Max выстроились на автомобильной парковке.

Глава правительства Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции в Китай "мёртв".

В президентском дворце в Афинах архиепископ Афинский и всей Греции Иероним принял присягу членов нового правительства страны.

Сильные дожди стали причиной наводнения на севере Испании.

Во время теннисного поединка на кортах Уимблдона.
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