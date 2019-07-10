Картинки дня: 10 июля 2019 года, среда

В Смоленске обнаружено захоронение предположительно наполеоновского генерала Гюдена, который получил смертельное ранение в бою у деревни Лубино во времена Отечественной войны 1812 года.
Президент России Владимир Путин высказался об оскорбившем его журналисте грузинского телеканала «Рустави 2» Георгии Габунии и не поддержал идею введения новых санкций против Грузии.
Нью-йоркские энтузиасты велотранспорта провели акцию, призванную привлечь внимание властей к высокой смертности велосипедистов на улицах города.
В Испанской Памплоне продолжается яркий фестиваль Сен Фермин.
Десятки неотправленных заказчикам самолетов Boeing 737 Max выстроились на автомобильной парковке.
Глава правительства Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции в Китай "мёртв".
В президентском дворце в Афинах архиепископ Афинский и всей Греции Иероним принял присягу членов нового правительства страны.
Сильные дожди стали причиной наводнения на севере Испании.
Во время теннисного поединка на кортах Уимблдона.