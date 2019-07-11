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Картинки дня: 11 июля 2019 года, четверг

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Король лев», ремейка знаменитой мультипликационной картины 1994 года

В первые три дня забегов с быками на фестивале Сан-Фермин в городе Памплона на севере Испании пострадали по меньшей мере 10 человек

Сильный ураган обрушился на греческий полуостров Халкидики. Очевидцы рассказывают, что длился он меньше 20 минут, но последствия оставил разрушительные

Компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона над штатом Калифорния успешно испытала систему воздушного запуска ракет-носителей, предназначенных для вывода спутников на орбиту Земли

Сильные дожди затопили улицы Нового Орлеана. Циклон пришел из Мексиканского залива и может перерасти в ураган

Археологи нашли в смоленском парке старинное захоронение. Есть вероятность, что археологи извлекли останки французского генерала, друга Наполеона - Сезара Шарля Этьена Гюдена

На северо-востоке Пакистана пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. В результате инцидента 11 человек погибли, десятки пострадали

Президент Боливии Эво Моралес прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Дмитрий Медведев встретился в Москве с делегацией украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь"
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