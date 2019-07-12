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Картинки дня: 12 июля 2019 года, пятница

На гавайском острове Мауи бушуют сильные лесные пожары. Пламя разгорелось ещё накануне и быстро вышло из-под контроля. К исходу дня огонь выжег всё в радиусе 12 километров

В зоопарке Копенгагена с семье леопардов родились котята

В ходе забега быков на традиционном фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона травмы получили шесть человек. В общей сложности за время фестиваля пострадали не менее 22 человек

61 человек погиб при наводнениях, вызванных проливными дождями, в южной части Китая

В Париже прошла репетиция парада, по случаю празднования Дня взятия Бастилии

Во Франции спустили на воду новейшую атомную подводную лодку класса «Барракуда», стоимостью 9 миллиардов евро

На ТЭЦ в Мытищах произошел пожар. Огромный факел высотой в 50 метров бушевал накануне несколько часов — потушить все удалось лишь глубокой ночью

Канцлер Германии Ангела Меркель не встала под звуки национального гимна на официальном мероприятии в Берлине. Немецкие журналисты связывают это с приступами дрожи, которые стали замечать у Меркель в последнее время

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым
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