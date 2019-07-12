Картинки дня: 12 июля 2019 года, пятница

На гавайском острове Мауи бушуют сильные лесные пожары. Пламя разгорелось ещё накануне и быстро вышло из-под контроля. К исходу дня огонь выжег всё в радиусе 12 километров
В зоопарке Копенгагена с семье леопардов родились котята
В ходе забега быков на традиционном фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона травмы получили шесть человек. В общей сложности за время фестиваля пострадали не менее 22 человек
61 человек погиб при наводнениях, вызванных проливными дождями, в южной части Китая
В Париже прошла репетиция парада, по случаю празднования Дня взятия Бастилии
Во Франции спустили на воду новейшую атомную подводную лодку класса «Барракуда», стоимостью 9 миллиардов евро
На ТЭЦ в Мытищах произошел пожар. Огромный факел высотой в 50 метров бушевал накануне несколько часов — потушить все удалось лишь глубокой ночью
Канцлер Германии Ангела Меркель не встала под звуки национального гимна на официальном мероприятии в Берлине. Немецкие журналисты связывают это с приступами дрожи, которые стали замечать у Меркель в последнее время
Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым