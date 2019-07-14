Картинки дня: 14 июля 2019 года, воскресенье

Французские солдаты демонстрируют новейшее противотанковое оружие во время парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже.

Нотр-Дам де Пари через три месяца после опустошительного пожара. Вид сверху.

Велоспорт-Тур де Франс. 170,5-километровый этап от Сент-Этьена до Бриуда. Французский болельщик с усами, окрашенными в цвета французского флага.

Волонтер переносит в безопасное место женщину, пострадавшую от наводнения после сильных дождей в деревне Балдахал, Индия.

Теннис. Уимблдонский турнир. Французы Николя Маю и Эдуард Роже-Васселин проиграли Хуан-Себастьяну Кабалу и Роберту Фараху.

Вооруженный солдат на флайборде во время традиционного военного парада в День взятия Бастилии на Елисейских Полях в Париже.

Традиционный военный парад в День взятия Бастилии на Елисейских Полях в Париже.

На фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания, участник фестиваля убегает от разъяренного быка.

18-й чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее. Выступление женской команды Сборной России по синхронному плаванию.