Фотогалереи
Картинки дня: 14 июля 2019 года, воскресенье

Французские солдаты демонстрируют новейшее противотанковое оружие во время парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже.

Нотр-Дам де Пари через три месяца после опустошительного пожара. Вид сверху.

Велоспорт-Тур де Франс. 170,5-километровый этап от Сент-Этьена до Бриуда. Французский болельщик с усами, окрашенными в цвета французского флага.

Волонтер переносит в безопасное место женщину, пострадавшую от наводнения после сильных дождей в деревне Балдахал, Индия.

Теннис. Уимблдонский турнир. Французы Николя Маю и Эдуард Роже-Васселин проиграли Хуан-Себастьяну Кабалу и Роберту Фараху.

Вооруженный солдат на флайборде во время традиционного военного парада в День взятия Бастилии на Елисейских Полях в Париже.

Традиционный военный парад в День взятия Бастилии на Елисейских Полях в Париже.

На фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания, участник фестиваля убегает от разъяренного быка.

18-й чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее. Выступление женской команды Сборной России по синхронному плаванию.
Новости 24
Украинский Центризбирком показал Дарта Викторовича Вейдера, кандидата в депутаты Верховной рады
В Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки
В Совфеде оценили заявление о последствиях украинской блокады Крыма
В нескольких российских регионах пытались скрыть вспышки болезней животных
В ЦИК заявили, что у них нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома
В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект
МГИК отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы
Российские власти возьмутся за «цифровую гигиену»
Россия снова отказалась вести с Японией переговоры о передаче двух южнокурильских островов
В Подмосковье на женщину напала гадюка
Жан-Поля Бельмондо удостоили ордена Почетного легиона
Россия поставила в Турцию еще одну партию элементов зенитных систем С-400
Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы из России
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Больше 150 мигрантов спасли моряки в Средиземном море
За секс со школьником учительницу отправили на 20 лет в тюрьму
NASA опубликовало фотографию аппарата Curiosity, сделанную с Марса
В Британии выяснили, кто виновен в утечке секретных писем посла в США
Сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций
Политолог из Европы назвал сделку с Турцией по продаже С-400 «огромной победой Путина»
Тимошенко заявила, что украинцы 2,5 года переплачивали за газ из-за Порошенко
Корейская гадалка предсказала Трампу второй президентский срок
В Верховной раде рассказали о последствиях попыток Украины блокировать Донбасс и Крым
Погода в Москве на 14 июля 2019 года: облачно и туманно, до +21