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Картинки дня: 15 июля 2019 года, понедельник

Небо над Парижем осветил праздничный салют в честь Дня взятия Бастилии.

Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали победителями чемпионата мира по водным видам спорта в технической программе дуэтов.

Из-за энергетической аварии ряд зданий на Манхеттене остались без электричества.

Болельщики сборной команды Алжира празднуют выход в финал Кубка Африки по футболу.

Французский телеоператор гонок Тур-де-Франс перед началом очередного этапа.

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл Роджера Федерера в финале Уимблдона, который продлился почти пять часов.

Традиционное пение участников забега с быками на фестивале Сен-Фермин перед началом действа.

Сборная команада Англии стала победителем финала домашнего Кубка Мира по крикету.

Более 15 тысяч человек приняли участие в ночном велопараде в Москве.
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