Картинки дня: 16 июля 2019 года, вторник

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время заседания в киевском суде.
Пациентка проходит дистанционное измерение температуры в одной из клиник столицы Демократической республики Конго. Меры предосторожности вызваны частыми случаями выявления лихорадки Эбола.
У стен Королевского суда в Лондоне появилась яхта экологических активистов, озабоченных проблемами изменения климата, с надписью "Действуйте сейчас!".
На реке Темза выловили всех лебедей для ежегодной процедуры кольцевания и взвешивания.
Сборная Италии по синхронному плаванию перед началом своей программы на чемпионате мира.
В Турции прошли уличные мероприятия в третью годовщину подавления военного переворота.
В Ливане прошли зрелищные соревнования по прыжкам в воду со скалы.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подержала в руках кубок мира по крикету, завоеванный накануне сборной Англии впервые в истории проведения соревнований.
Велогонщики многодневки "Тур де Франс" преодолели десятый этап гонки протяженностью в 217 км.