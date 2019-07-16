Картинки дня: 16 июля 2019 года, вторник

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время заседания в киевском суде.

Пациентка проходит дистанционное измерение температуры в одной из клиник столицы Демократической республики Конго. Меры предосторожности вызваны частыми случаями выявления лихорадки Эбола.

У стен Королевского суда в Лондоне появилась яхта экологических активистов, озабоченных проблемами изменения климата, с надписью "Действуйте сейчас!".

На реке Темза выловили всех лебедей для ежегодной процедуры кольцевания и взвешивания.

Сборная Италии по синхронному плаванию перед началом своей программы на чемпионате мира.

В Турции прошли уличные мероприятия в третью годовщину подавления военного переворота.

В Ливане прошли зрелищные соревнования по прыжкам в воду со скалы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подержала в руках кубок мира по крикету, завоеванный накануне сборной Англии впервые в истории проведения соревнований.

Велогонщики многодневки "Тур де Франс" преодолели десятый этап гонки протяженностью в 217 км.