Картинки дня: 17 июля 2019 года, среда

В столице Пуэрто-Рико городе Сан-Хуан нарастают протесты с требованием отставки губернатора Рикардо Росселло.
В ходе посещения Тулы премьер-министр Дмитрий Медведев посетил местное металлургическое производство.
Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в технической программе групп на чемпионате мира в Корее.
Неудачный взмах битой в исполнении японца Шохеи Отани во время матча Главной бейсбольной лиги в Лос-Анджелесе.
Торговец ждет покупателей на рынке пакистанского города Лахор после сильного ливня.
Силуэт крылатого льва на площади Святого Марка в Венеции во время Лунного затмения.
Житель Калькутты общается по мобильному телефону на парковке велорикш.
Часть ледника Гуршен близ альпийской деревни Андерматт накрыли тентом в попытке остановить его таяние.
Глава Минобороны Германии Урсула Фон Дер Ляйен избрана новым председателем Еврокомиссии.