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Картинки дня: 17 июля 2019 года, среда

В столице Пуэрто-Рико городе Сан-Хуан нарастают протесты с требованием отставки губернатора Рикардо Росселло.

В ходе посещения Тулы премьер-министр Дмитрий Медведев посетил местное металлургическое производство.

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в технической программе групп на чемпионате мира в Корее.

Неудачный взмах битой в исполнении японца Шохеи Отани во время матча Главной бейсбольной лиги в Лос-Анджелесе.

Торговец ждет покупателей на рынке пакистанского города Лахор после сильного ливня.

Силуэт крылатого льва на площади Святого Марка в Венеции во время Лунного затмения.

Житель Калькутты общается по мобильному телефону на парковке велорикш.

Часть ледника Гуршен близ альпийской деревни Андерматт накрыли тентом в попытке остановить его таяние.

Глава Минобороны Германии Урсула Фон Дер Ляйен избрана новым председателем Еврокомиссии.
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