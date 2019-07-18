Картинки дня: 18 июля 2019 года, четверг

В Сан-Диего открылся главный фестиваль индустрии комиксов и фантастики Comic Con.

Во время выступления сборной Бразилии по синхронному плаванию на чемпионате мира в Корее.

Сотрудник службы безопасности выводит провокатора во время выступления Дональда Трампа перед его сторонниками.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта на презентации будущего главного документа россиянина.

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в водах Керченского пролива осенью 2018 года.

Борис Джонсон аргументировал ускорение процесса выхода Британии из ЕС с копченой рыбой в руках. Местный производитель вынужден следовать торговым правилам Евросоюза и тратить огромные средства на лёд и упаковку при пересылке.

Контейнеровоз доставляет тысячи тонн грузов в порт Сингапура.

Предвыборная агитации партии "Голос" на улицах Киева. Парламентские выборы на Украине состоятся 21 июля.