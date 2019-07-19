Картинки дня: 19 июля 2019 года, пятница

Цветы у здания студии анимэ в японском Киото, пожар в которой унес 33 жизни.

Россиянин Кирилл Беляев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Корее в заплыве на 25 км.

В Пуэрто-Рико шестой день подряд проходят уличные шествия с требованием отставки губернатора.

Мексиканская девушка фотографируется у стены на границе с США в день своего совершеннолетия.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой политсовета украинской партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Болельщики футбольной сборной Сенегала празднуют гол во время массового просмотра игры.

В Испании обнаружили братскую могилу жертв гражданской войны 1937 года, предположительно расстрелянных войсками франкистов.

Ракета "Союз" готовится к старту на площадке космодрома Байконур.

На полях Северной Ирландии стартовал 148-й розыгрыш престижного турнира British Open.