Фотогалереи
Картинки дня: 20 июля 2019 года, суббота

В американском городе Сан-Диего стартовал фестиваль Comic-Con - грандиозный слет фанатов кино, игр, комиксов и сериалов

В китайском городу Чжанъе проходит фестиваль воздухоплавания

После победы футбольной сборной Алжира в финале Кубка африканских наций в Каире над командой Сенегала многотысячные толпы алжирских болельщиков собрались праздновать успех своих соотечественников близ Елисейских полей в Париже

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева выиграли произвольную программу микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее

Владимир Путин дал интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна

В США около половины населения оказалось в зоне аномальной жары. Согласно прогнозу, в эти выходные, в Вашингтоне ожидается до +38 °C, в Нью-Йорке — до +36 °C

В столице Греции, городе Афины, зафиксирован сильный подземный толчок, чья мощность составила порядка 5,3 балла

Суд в Киеве в пятницу продлил арест главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на очередные 60 дней, до 19 сентября этого года

В Корпусе стражей исламской революции заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero
Новости 24
В США изменят тест на получение гражданства
США готовит операцию для защиты судоходства на Ближнем Востоке
В Италию вернулась картина, украденная немецким военным во время Второй мировой войны
В Японии объявили максимальный уровне угрозы из-за дождей
В Германии признали неэффективность антироссийских санкций
Иран назвал причину задержания британского судна
Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после боя с Субриэлем Матиасом
Хакеры взломали Twitter, сайт и почту Скотленд-Ярда
В России назвали самые невостребованные профессии
+46 по Цельсию: Жара во Франции побила все исторические рекорды страны
На Украине не оценили поведение Зеленского, толкнувшего министра обороны
Разведчики минобороны США считают, что Россия и Китай "представляют собой угрозу" для страны
Сильный ветер и дожди: В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные доходы
Великобритания грозит Ирану последствиями за арест танкера
Украинский министр инфраструктуры назвал указ Зеленского "цирком"
10 человек погибли при взрыве на заводе в Китае
Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду