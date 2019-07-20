Картинки дня: 20 июля 2019 года, суббота

В американском городе Сан-Диего стартовал фестиваль Comic-Con - грандиозный слет фанатов кино, игр, комиксов и сериалов

В китайском городу Чжанъе проходит фестиваль воздухоплавания

После победы футбольной сборной Алжира в финале Кубка африканских наций в Каире над командой Сенегала многотысячные толпы алжирских болельщиков собрались праздновать успех своих соотечественников близ Елисейских полей в Париже

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева выиграли произвольную программу микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее

Владимир Путин дал интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна

В США около половины населения оказалось в зоне аномальной жары. Согласно прогнозу, в эти выходные, в Вашингтоне ожидается до +38 °C, в Нью-Йорке — до +36 °C

В столице Греции, городе Афины, зафиксирован сильный подземный толчок, чья мощность составила порядка 5,3 балла

Суд в Киеве в пятницу продлил арест главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на очередные 60 дней, до 19 сентября этого года

В Корпусе стражей исламской революции заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero