В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта
В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта
В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта
В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта
В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта
В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта
В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта
В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта
В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта
В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта