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В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта

В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта

В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта

В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта

В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта

В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта

В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта

В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта

В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта

В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта

В Парке Горького состоялась битва тортов, приуроченная к празднованию Международного дня торта
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