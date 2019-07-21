Картинки дня: 21 июля 2019 года, воскресенье

По рекам и каналам Петербурга проплыли около тысячи сапсерферов. Фестиваль «Фонтанка-SUP» уже в четвертый раз собирает в гранитных берегах любителей доски и весла

В Кубинской столице прошел отбор на Чемпионат мира по Танго, который пройдет в Буэнос-Айресе

В американском городе Сан-Диего проходит фестиваль Comic-Con - грандиозный слет фанатов кино, игр, комиксов и сериалов

В Стамбуле в 31-й раз стартовал межконтинентальный заплыв в заливе Босфор. Спортсмены преодолевают дистанцию в шесть с половиной километров

Состоялась церемония включения российского теннисиста Евгения Кафельникова в Зал славы тенниса. Церемония прошла в американском городе Ньюпорт

В США установилась аномальная жара. Температура воздуха на большей части территории страны достигает от 32 до 38 градуса Цельсия

Иранские власти определили судьбу экипажа задержанного британского танкера: до окончания расследования все члены команды обязаны оставаться на судне

На Украине сегодня проходят внеочередные парламентские выборы

Сотни демонстрантов в Гонконге вышли за пределы согласованного с властями маршрута шествия и начали стягиваться в район Адмиралти, где находится правительственный комплекс. Они заблокировали движение транспорта, а также оцепили штаб-квартиру полиции